شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة طبية أمريكية: لقاحات شركة سينوفارم الصينية "فعالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن لقاحات شركة "سينوفارم" الصينية المضادة لفيروس كورونا فعالة، ونشرت المجلة المرموقة دراسة جرت مراجعتها خلصت إلى عدم حدوث أى أعراض جانبية لمتلقي اللقاحات، إلا على نطاق نادر للغاية، ومعظمها ليس لها علاقة باللقاحات.

ووجدت الدراسة، بحسب شبكة سكاي نيوز، أن اللقاحان إنتاج شركة "سينوفارم" فعالين بنسبة تتراوح بين 72.8 % إلى 78.1 % في حالات الإصابة بكورونا التي تظهر عليها الأعراض، وأظهر اللقاحان أيضا فعالية تصل إلى نسبة 100 % ضد حالات الإصابة الشديدة بمرض "كوفيد-19" الذى يسببه الفيروس، وأدت اللقاحات إلى إنتاج أجسام مضادة قابلة للقياس بين المشاركين في التجارب السريرية.