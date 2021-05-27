شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرف المصريون القدماء أول نظام تسجيل عقارى، وأسسوا إدارة تخص بمسح الأراضى وإحصاء المليكات والسندات وضبطها في سجلات، حيث كان التسجيل لازما لانتقال الملكية والاحتجاج بالتصرف في مواجهة الغير.

واكتسب الشهر العقارى والتوثيق أهمية كبيرة في عصرنا الحالي لما تدعو إليه الحاجة في إشهار وتسجيل جميع التصرفات وكذا توثيق المحررات التي يقضى القانون أو يطلب المتعاقدين توثيقها ضمانة لحقوقهم.

ومع التطور واتساع الحيز العمراني والزيادة السكانية، قامت وزارة العدل بإنشاء العديد من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.



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يقدم الخليج 365 عناوين مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية:



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