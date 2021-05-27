شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يزور قطاع غزة.. ويقدم الدعم والمساندة للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتوجيهات من نائب رئيس الهلال الأحمر المصري الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قام وفد من الهلال الأحمر المصري يترأسه الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، بزيارة رسمية لمدة يومين إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يأتى ذلك استمرارًا لدعم الجهود المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.



الهلال الأحمر المصرى

وتهدف الزيارة لتقديم العون والمساعدة في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون والتواصل وتنسيق العمل من خلال عمل زيارات ميدانية، وذلك لتحديد الاحتياجات العاجلة والأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والتأكيد على الدور القيادى الذى تقوم به مصر في دعم الجهود الإنسانية وتقديم المعونات للأشقاء الفلسطينيين.

وشهدت الزيارة لقاء رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني د. يونس الخطيب من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الجمعيتين، والدور المحورى الذى تقوم به الجمعيتان في الاستجابة للاحتياجات الأساسية الإنسانية للمتضررين من الأشقاء الفلسطينيين جراء الاحداث الأخيرة في قطاع غزة، بالإضافة إلي لقاء المسؤولين القائمين على مختلف البرامج من أقسام الاستجابة للكوارث والإسعاف والصحة والبرامج والمشروعات والشباب والتطوع والعلاقات العامة.



الهلال الأحمر

كما قام وفد الهلال الأحمر المصري بزيارة بعض فروع الهلال الأحمر الفلسطينى، والتعرف على الأنشطة التي يقوم بتقديمها للمجتمع، كما تم مرافقة الهلال الأحمر الفلسطيني في زيارة ميدانية لمجموعة من المناطق التي تضررت من الأحداث والوقوف على الاحتياجات الأساسية والإنسانية العاجلة.

كما التقى وفد الهلال الأحمر المصري ممثل وزارة الصحة الفلسطينية، حيث تم زيارة بعض المستشفيات التي استقبلت المصابين للوقوف على الاحتياجات الصحية وحالات المصابين.



جهود الإغاثة

ويواصل الهلال الأحمر المصري تقديم المعونات والمساعدات الإنسانية للهلال الأحمر الفلسطيني، حيث سيقوم خلال الأيام المقبلة بتسليم الشحنة الثالثة من المساعدات الإنسانية والطبية، كما تستمر جهود المتطوعين في دعم المصابين وذويهم الذين يتلقون العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية من خلال توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة الروابط العائلية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم خلال فترة تواجدهم في مصر لحين الانتهاء من رحلة العلاج.