شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المطران سامى فوزى رئيس الكنيسة الأسقفية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى وجامبيلا، الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الإقليم وتنصيب ورسامة المطران د.سامى فوزى رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية ومطرانًا لإبراشية مصر.



المطران سامى فوزى

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الدكتور سامى فوزى رئيس الأساقفة الجديد.

1 – تخرج من كلية الهندسة عام 1985.

2 - حصل على دبلوم فى العلوم اللاهوتية من جامعة ويلز عام 1991.

3 - رُسم قس عام 1991 وحصل على درجة الماجستير عام 1998.

4 – حصل على درجة الدكتوراه عام 2000 فى اللاهوت من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة.



الدكتور منير حنا والمطران سامى فوزى

5 – عمل محاضر بكلية اللاهوت الأسقفية منذ تأسيسها 2005.

6 - شغل منصب مدير كلية اللاهوت الأسقفية منذ عام 2012 حتى الآن.

7 - تم تنصيبه أسقف لمنطقة شمال إفريقيا منذ عام 2017.

8 - اختير نائبًا لرئيس الأساقفة عام 2020.

9 - حصل على نسبة 73.49 % من إجمالى الأصوات وذلك طبقا لدستور الأبروشية الذى ينص على انتخاب نائبًا للمطران.