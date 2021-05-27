وزير النقل يترأس اجتماع الدورة 66 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب

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القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس كامل الوزير وزير النقل المصرى اليوم الخميس اجتماع الدورة 66 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية الدكتور كمال حسن على والدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبمشاركة عبر تقنية زووم وزراء النقل في السعودية والامارات وممثلى وزارات النقل في البحرين وجيبوتي وتونس والجزائر وليبيا أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الإتحادات والمنظمات العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع نقل وزير النقل المصرى تقدير الشعب المصرى ومعبراً عن تقديره الكبير لوزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة فى أعمال هذه الدورة عن بعد ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد الذى كانت له تداعياته على حياة البشر وكافة مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فرضت تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها، كما توجه الوزير بالشكر للأمين العام للجامعة العربية والأمين المساعد للشئون الاقتصادية على الإعداد الجيد لاجتماع اليوم، وكذلك اللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول للنتائج المرجوة.

وأكد كامل الوزير حرص مصر على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية، وكذلك قيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الجاد فى سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البينى وتذليل الاجراءات وتسخير امكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف لافتاً الى أن الأمانة العامةستقوم بعرض جدول الأعمال والتوصيات التى توصلت لها اللجان الفنية المعنية بعد دراستها للموضوعات المطروحة.

وناقش المكتب التنفيذى عدد من الموضوعات تهدف الى النهوض بمختلف مجالات النقل وهي (اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية المعدلة – المذكرة المقدمه من وزارة النقل المصرية حول إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري علي الطرق بين الدول العربية - مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية - الدراسة الاسترشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية - الشروط المرجعية لدراسة إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية - الشروط المرجعية لدراسة إنشاء قاعدة بيانات في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية- المقترح الخاص بمقارنة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم رفع التوصيات الصادرة عن الدورة 66 للمكتب التنفيذي للمجلس إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب (أكتوبر 2021) للنظر فى اعتمادها والعمل بموجبها.