شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يعين محال إقامة معاونى النيابة العامة لدفعتى 2016 و2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 3229 لسنة 2021 بتعيين محال إقامة معاوني النيابة العامة من دفعتي تظلمات 2016، ودفعة 2017 وذلك بدوائر النيابات الكلية على مستوى الجمهورية.

وكان قد صدر القرارين رقمى 152، 153 لسنة 2021 من رئيس الجمهورية بتعيين معاوني النيابة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وعين قرار وزير العدل تاريخ نفاذه اعتباراً من يوم صدوره بتاريخ 26 مايو وسوف يباشر المعاونون الجدد عملهم بعد أداء اليمين أمام وزير العدل وبحضور النائب العام المستشار حماده الصاوي.