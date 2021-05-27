سرقة 2 مليون جنيه من مطعم شهير بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تعرض أحد أفرع مطاعم الوجبات الجاهزة الشهيرة بالهرم لحادث سرقة على يد مجهولين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا باكتشاف سرقة مبلغ مالي من خزينة فرع تابع لأحد المطاعم الشهيرة.

وانتقلت قوة من قسم الهرم إلى محل البلاغ، وفرضت كردونا أمنيا لمعاينة مداخل ومخارج الفرع فضلا عن سماع أقوال العاملين.

وتبين أن مجهولين حطموا جزءا من الجدار الخلفي للمطعم في وقت متأخر من الليل، وتسللوا إلى الداخل وقاموا بكسر الخزينة والاستيلاء على نحو مليوني جنيه، ولاذوا بالفرار.

وشكل مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى بالتنسيق مع الأدلة الجنائية لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وإعادة المبلغ المسروق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.