وزير العدل يصدر قراراً بتعيين محال إقامة معاوني النيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 3229 لسنة 2021 بتعيين محال إقامة معاوني النيابة العامة من دفعتي تظلمات 2016 ، ودفعة 2017 وذلك بدوائر النيابات الكلية على مستوى الجمهورية .

وكان قد صدر القراران رقما 152 ، 153 لسنة 2021 من رئيس الجمهورية بتعيين معاوني النيابة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .

وعين قرار وزير العدل تاريخ نفاذه اعتباراً من يوم صدوره بتاريخ 26/5/2021 ، وسوف يباشر المعاونون الجدد عملهم بعد أداء اليمين أمام وزير العدل وبحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوي .