المرور: إجراء بعض الإصلاحات والصيانة بمحور 26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير محور 26 يوليو "صيانة الفاصل العرضي أعلى كوبري المنصورية في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان الجيزة".

الأمر يستلزم استقطاع حارتين بمنتصف الاتجاه القائم به الأعمال بطول 300 متر مع تسيير الحركة المرورية بالحارتين "اليمنى واليسرى" وذلك من الساعة 7 صباح غد الجمعة حتى الساعة 1 مساء من نفس اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.