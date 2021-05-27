شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في سنغافورة يشارك في ندوة افتراضية بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير محمود المغربي، سفير مصر في سنغافورة، يوم 27 مايو الجاري كمتحدث رئيسي في ندوة افتراضية قام بتنظيمها مجموعة السفراء الأفارقة في سنغافورة احتفالاً بيوم إفريقيا تحت عنوان “التنمية الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا: نحو المزيد من المشاركات”.

تناول السفير محمود المغربي في كلمته الجهود والتحركات الجماعية المطلوبة لتحقيق التنمية الاقصادية والاجتماعية في مرحلة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد- 19، ركز خلالها على الاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد التي يجب تبنيها للخروج من تداعيات هذه الأزمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار أجندة إفريقيا 2063، فضلاً عن توضيح دور المجتمع الدولي التضامني مع دول القارة لتوفير لقاحات كوفيد- 19 في إطار آلية «كوفاكس» بصورة عادلة ومنصفة.

تطرق السفير محمود المغربي في مداخلته إلى الدور المصري والدعم الذي تم تقديمه للأشقاء الأفارقة إبان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي (2019-2020)، وأثناء عضويتها في الترويكا الافريقية، خاصة ما يرتبط بدعم صندوق الاستجابة لكوفيد- 19 وكذلك المركز الافريقي للتحكم ومنع الأوبئة، فضلا عن تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج مليون مواطن افريقي من فيروس- سي.

كما أشار السفير محمود المغربي إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه مصر لبناء القدرات الافريقية من خلال نشاط الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف المجالات التنموية وقطاعات الأمن والسلم والصحة والتعليم والمياه والتنمية البشرية، وهي الموضوعات المرتبطة بصورة مباشرة بتنفيذ المجتمع الدولي لأجندة الأمم المتحدة للتنمية 2030 وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المستدامة.