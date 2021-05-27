شكرا لقرائتكم خبر عن لنشر ريادة الأعمال.. تعاون بين جامعة بنها ومشروع «رواد 2030» بوزارة التخطيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون بين الجانبين لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب في إطار حملة«المليون ريادي».

شهد توقيع البروتوكول الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور أحمد نجيب مدير مركز اعداد القادة، والدكتورة مى محمد مدير برنامج الحاضنات بمشروع رواد ٢٠٣٠، وأحمد حسنين مسؤول العلاقات الحكومية.

وأعرب «الجيزاوى»، عن سعادته بالتعاون مع مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتخصيص عدد من المنح لطلاب جامعة بنها على منصة المليون ريادي والتى تهدف إلى تأهيل الشباب وتوفير البيئة البيئة المناسبة لنمو الأفكار والابتكارات والعمل على تحويلها إلى أفكار ناجحة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

من جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل أنه تم الاتفاق بين الطرفين على إنشاء حاضنة أعمال بجامعة بنها من أجل خدمة شباب الجامعة وخريجيها وتطوير أفكار الطلاب وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.

أضافت أن مشروع رواد 2030 يهدف إلى تحفيز روح الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين كل طوائف المجتمع، خاصة الشباب، مشيرة إلى أن المشروع يقوم بتحديد الأنشطة التي تساعد على إرساء منظومة متكاملة للابتكار، من خلال عدد من الفعاليات منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لتأهيل الطلاب والشباب.