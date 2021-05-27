شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التربية والتعليم يناقش صيانة المدارس ويكرم المتميزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء إجتماعا تنسيقيا مع مديرى الإدارات التعليمية ومسئولى التخطيط بالإدارات التعليمية ومدير إدارة التخطيط بالمديرية ومهندسى هيئة الأبنية التعليمية ومسئولى الهلال الأحمر المصرى والمقاولين، وذلك بهدف بحث ومناقشة أعمال الصيانة والترميمات المستهدفة في المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة على وضع الخطوط العريضة لأعمال الصيانة والترميمات المطلوبة، وكيفية التعاون في تنفيذ تلك الأعمال على أكمل وجه للانتهاء منها قبل بدء العام الدراسى الجديد بوقت كاف.

وأضاف عاطف العلاقمى مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية التربية والتعليم أن وكيل الوزارة قام أيضا بتكريم معلمى اللغة الإنجليزية القائمين على بث الحصص الافتراضية للمرحلة الإعدادية للعام الدراسى الحالى.. حيث أشاد بجهدهم المبذول لهذا العام، وذلك بحضور حاتم أيوب موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية .

كما كرم وكيل الوزارة لجنة الصيانة والإصلاح ورفع كفاءة وتطوير المعدات المعطلة بمدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة لجهودهم المبذولة في رفع كفاءة وتطوير المعدات المعطلة بمدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة، وهم كل من:

ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، سالم محمد سالم موجه الكهرباء العملى، سبعاوي عبدالكريم موجه أول الميكانيكا عملى، عبدالستار عبدالمنعم المعلم الخبير، وذلك لجهودهم المبذولة في رفع كفاءة وتطوير المعدات المعطلة بمدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة.