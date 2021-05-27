شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري بطور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوقد اللواء ايمن محمد الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، «شعلة أولمبياد الطفل المصرى» المقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتورأشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة والذى تشارك فيه المحافظة في نسخته الثالثة بالاشتراك مع مجموعة تضم محافظات «مدن القناة وسيناء» وبحضور محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وأحمد عبدالعزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدداً من طلائع المشروعات التخصصية وعدد من لاعبي الأنشطة الرياضية وهي ( كرة القدم، والطائرة، وتنس الطاولة، والتايكندو، والكاراتيه والكونغ فو، والسباحه’ والزهرات والمرشدات ) بنين وبنات.

وانطلق فريق الشعلة في خط سير التحرك من امام ديوان عام المحافظة بطور سيناء مروراً بطريق كورنيش طور سيناء وشارع 306 والعودة بشارع المحافظة ثم التوجه لمجلس مدينة طور سيناء وصولاً للاستاد الرياضي بالطور للبدء في الأنشطة والمباريات.

وأوضح سكرتيرعام المحافظة أن النسخة الثالثة من مسابقة أوليمبياد الطفل المصرى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتًا إلى تدشين الأوليمبياد للطفل المصرى محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، والتي يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لصناعة بطل أولمبي لمثل تلك الدورات .

وأعلن محمد فتحي، مديرعام مديرية الشباب والرياضة، عن تخصيص 13 مركز شباب على مستوى المحافظة لتسجيل المشاركين في الأوليمبياد، مشيراً إلى أن من شروط التسجيل أن يكون الطفل من مواليد 2007 إلى 2009، وأن المنافسة في العاب: كرة القدم والسلة والطائرة، واليد، وألعاب القوى، والتايكوندو، والكاراتيه، وتنس الطاولة، والسباحة، ورفع الأثقال، والمصارعة، والجودو.

وأعلن أن التصفيات ستتم على ثلاث مراحل: الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، والمرحلة الثالثة والنهائية على مستوى الجمهورية.