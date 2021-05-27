شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضة بدمياط تنقذ مريضة كورونا من الموت في اللحظة الأخيرة.. شهامة وشجاعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت رسالة أرسلتها إحدى المريضات بفيروس كورونا بدمياط للناشط الدمياطي أيمن الحجري صاحب أوسع الصفحات انتشارا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن موقف انساني لأحدي الممرضات بمستشفي دمياط العام والتي أنقذت به حياة المريضة أمس.

قالت المريضة في رسالتها على الفيس بوك: «أنا عاوزة أشكر ممرضة في مستشفي دمياط العام اسمها وفاء السيد القط :، كنت مريضة بالكورونا ومحجوزة بقسم النسا بالمستشفي العام، وإمبارح حرفيا كنت بموت وقلبي وقف واعتبر بلعت لساني وفجأة الممرضة وفاء جريت عليا ومخافتش تتعدي مني وفتحت بقي بصعوبه بالغه ومدت ايدها داخل زوري وأخرجت لساني بره، وبسرعه عملتلي الاسعافات الأولية لتشغيل القلب بصورة طبيعية، وواصلت الممرضة وفاء كانت هتتجنن ونزلت على السلم 4 مرات عشان تجيبلي دكاترة قلب وعناية مركزة حتي من استراحتهم وفضلت جنب سريري في الأوضه طول الليل لحد الصبح ومسابتنيش لحظة لحد ما اتأكدت اني قدرت أقف على رجلي.

وأضافت: «أقسم بالله الممرضه دي لا قريبتي ولا كنت اعرفها قبل كده، ومش عاوزها إلا ان كل الناس تدعيلها».

من جانبه، قال الدكتور محمد اللبان مدير المستشفي العام في دمياط، أنه موقف شهم من الممرضة وقامت بواجبها على أكمل وجه، لافتا أن طاقم التمريض يبذل جهدا مضاعفا في هذه الظروف الصعبه ووفق الامكانيات المتاحة، لافتا أنه فور علمه بالموقف المشرف للممرضة وفاء قرر تكريمها تقديرا لموقفها وتشجيعا لزميلاتها على بذل كل الجهد خلال عملهم في هذه الظروف.