شكرا لقرائتكم خبر عن رهبان دير «الفاخوري» بإسنا يتلقون الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، داخل مقر الدير الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا «أسترا زينيكا»، عن طريق فريق طبي متخصص تم استقدامه إلى الدير لتطعيم الآباء رهبان الدير .

وتوجه فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور أسماعيل العربي مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، والدكتور ايليا انسي من مستشفى حميات الأقصر، إلى دير الأنبا متاؤس الفاخوري، وأعطوا اللقاح للحضور، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة .

وتفقدت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشؤون الصحية الصحة بالأقصر، أعمال تطعيم رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، للإطمئنان على عملية التطعيم.. وأشاد رهبان الدير، بمبادرة الدولة في توفير اللقاح، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة المصريين .

وحرص أساقفة ومطارنة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تلقي لقاح كورونا وتشجيع الجميع عليه من أجل اتخاذ خطوات في طريق الوقاية من فيروس كورونا ومكافحة انتشار العدوى به.