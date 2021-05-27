شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جامعة الأقصر» يوجه بتسجيل أعضاء التدريس والإداريين لتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديرى وحدات It بكليات الجامعة، بضرورة تسجيل أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، للحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال الرابط الخاص بذلك، بناء على توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتسهيل على المواطنين للحصول على اللقاحات.

وفي سياق آخر، تقدم رئيس الجامعة، بأسمى آيات الشكر والتقدير بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الأداء الرائع والمتميز في إعادة إعمار غزة وتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية معونة للجرحى من ضحايا هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.