شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب في خط مياه 4 بوصه بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الاقصر، حدوث تسريب بخط مياه قطر ٤ بوصه الخاص بفندق بلادونا ولا يؤثر على ضخ المياه للمواطنين بمدينة الأقصر وتعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر على شفط المياه ومتابعة الإصلاح.

وقال وليد الادفاوى، المتحدث الاعلامى لشركة مياه، ان الفرق الفنية والعمال المكلفين بعمليات الصيانة والإصلاح توجهوا لموقع تسريب المياه والاستعانة بالمعدات اللازمة لتفادى تأثير التسريب على ضخ المياه في المناطق المحيطة.