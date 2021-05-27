شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة 6 أكتوبر تعقد سيمنار بعنوان «اصنع مستقبلك» لافتتاح الفرع الـ46 لمركز iHub والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جامعة 6 أكتوبر سيمنار بعنوان «اصنع مستقبلك» لافتتاح الفرع الـ46 لمركز iHub، وذلك بحضور قيادات وأعضاء هيئة التدريس وعدد من خريجي جامعة 6 أكتوبر.

بدأت فعاليات السيمنار بكلمة الأستاذ الدكتور إيمان العزيزي، نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر لشؤون التعليم والطلاب، تضمنت الترحيب بالسادة الحضور وأعربت عن سعادتها بافتتاح المركز بجامعة 6 أكتوبر بالتعاون مع الكيان العلمى العملاق وقلعة العلم جامعة عين شمس، موضحة أهمية ودور المركز في مساعدة الطلاب على تحفيز الإبداع الابتكار وريادة الأعمال في كافة المجالات وفى أغلب كليات الجامعة.

وتحدث الأستاذ الدكتور إسماعيل حافظ، عميد كلية الهندسة بجامعة 6 أكتوبر، عن أهمية المركز للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأنه سيقدم الدعم لهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى أن تكون منارة للعلم في الجنوب وهذا ما يجعلها تستقطب الكثير من الخبراء لدعم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقدم الدكتور ماجد غنيمة مؤسس مركز iHub بجامعة عين شمس والمشارك في تأسيس 3 شركات ناشئة في مجالات الالكترونيات والأنظمة والبرمجيات ومدير الـ ِ«asu النوفوتاشن هوب» عن دور المركز في مواكبة الابتكارات والإبداع وتبني الأفكار المثمرة في هذا العصر وأهداف المركز والتى من أهمها، إعداد الخريجين من خلال ما لديه من علم وكيفية تطبيق هذا العلم، منوهًا إلى أن بداية iHub كانت منذ 8 سنين وبلغ عدد الافرع إلى 45 فرع، مشيرًا إلى أن نادي الابتكار هو نادي صغير منبثق عن المركز .

وفي السياق نفسه، تحدث الدكتور أحمد صلاح رفقي، المدرس بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر، ورئيس مجلس إدارة شركة العلا، عن قصة تحول في حياته من الفشل في الثانويه العامة إلى نجاحه حتى أصبح معيدًا بالجامعة ثم أصغر رئيس مجلس إدارة للشركة.

واستعرض «صلاح» كيفية تحويل المشكلات إلى فرص استثمارية من خلال البحث عن المعلومات والمصادر الموثوق منها وكيفية استغلال الموارد المتوفرة والتي تتطلب ضرورة توفير نظام اجتماعي ليكون في حالة القوة .

وطرحت الأستاذه جنات حسين، الباحثة بكلية التربية جامعة 6 أكتوبر رؤيتها وأهدافها في التعامل مع كل الفئات بداية من الأطفال إلى خريجي الجامعة.

من جانبه، استعرض الدكتور عمر شكري، مؤسس شركة نواه وضيف السيمنار، جوانب من حياته ونشأته ومنحنى سرعة تطور الشركات وكيفية عمل شركة ناجحة من خلال 3 عوامل أن يكون لديك مشكلة وأن تكون المشكلة تحتاج لحل وأن تجد عميل يشتري هذا الحل.

واختتم السيمنار الأول والشامل بكل المحاور اللأزمة للخريجين، بكلمة الدكتور محمد على الاستاذ المساعد بكلية الهندسة ومدير iHub جامعة 6 أكتوبر، مشيرًا فيها إلى ضرورة ادراك قيمة دمج التخصصات للوصول للأفضل الحلول وتفعيل الأبحاث البينية في مختلف التخصصات المختلفة,كما وعد الدكتور ماجد غنيمة مؤسس المركز بجامعة عين شمس بعقد سيمنار آخر خلال الفترة القادمة والبدء في التنفيذ الفعلي للمركز خلال الفتره القادمة وإجراء المسابقة خلال شهر يوليو المقبل.