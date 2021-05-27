شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومها الثالث.. 6181 طالب يؤدون الامتحانات بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، الخميس، بجولة تفقدية للجان الامتحانات بكليتى التجارة والاثار بحضور الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتابع رئيس الجامعة التزام الكليات بتطبيق الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد

و ادى الامتحانات اليوم بكلية التجارة طلاب الفرقة الأولى وعددهم 2052 طالب وطالبة وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 2525 طالب وطالبة.

وفي كلية الآثار ادى الامتحانات طلاب الفرق الأربعة حيث ادى طلاب الفرقة الأولى وعددهم 70 طالب وطالبة و76 في الفرقة الثانية و59 الفرقة الثالثة في حين ادى 138 طالب وطالبة امتحانات الفرقة الرابعة.

وفى كلية الآداب أدى الامتحانات طلاب الفرقة الأولى انتظام وعددهم 399 طالب وطالبة و376 انتساب وعدد 423 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة انتظام و83 بالفرقة االثالثة انتسابشهد الجولة التفقدية وكلاء كليتى التجارة والآثار.