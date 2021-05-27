شكرا لقرائتكم خبر عن صيادون يصطادون «ذريعة السمك» على شاطئ قرية سياحية بالساحل الشمالي (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصري اليوم»، مشهد تجاوز بالصور والفيديو، لصيادين بمراكب صيد وبلنصات كبيرة يقومون بمطاردة ذريعة الأسماك على الشاطئ لصيدها بالمخالفة بالقانون واللوائح والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للثروة السمكية في هذا الشأن، وذلك بإحدى القرى السياحية – تحتفظ الجريدة باسمها – والتي تقع في الكيلو 54 بالساحل الشمالي.

وتنشر الجريدة الصور والفيديو للواقعة، والتي حصلت عليه من أحد ملاك الشاليهات بالقرية.

وقال المهندس أسامه أحمد مصطفى، مالك شاليه بالقرية السياحية، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه رصد قيام صيادين بمراكب كبيرة قادمين من رشيد ودمياط بشباك ذات فتحات صغيره للغايه يصطادون الذريعة بدون أي تواجد لمسؤولي حماية الثروة السمكية التي على وشك الانهيار، مطالبا بسرعة التحرك لمنع الصيادين من إهدار الثروة السمكية حتى لا نبكي على اللبن المسكوب.

وأوضح «مصطفى»، أنه من المفترض أن يمارس الصيادين عملهم على بعد كيلو على الأقل من خط الشاطئ، إلا انهم يقومون بمطاردة الذريعة لخروجها قرب الشاطئ ونصب شباكهم واصطيادها وبيعها في الأسواق بسعر جنيه للكيلو وتحقيق مكاسب كبيرة على حساب الاقتصاد القومى و«قوت» الأجيال القادمة.

وطالب بفرض رقابة صارمة على الصيادين في القرى السياحية حتى لا يتكرر هذا المشهد، خاصة وان الذريعة التي تباع بجنيه للكيلو لو تم تركها حتى يكتمل نموها ستحقق اوزان بالاطنان، فضلاً عن حماية الثروة السمكية من الانهيار.

بدوره قال المهندس صلاح مصيلحى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن هذا المشهد متكرر للأسف ومخالف للقانون والتعليمات الصادرة للصيادين من قبل الهيئة بضرورة الحفاظ على الذريعة وحظر اصطيادها حفاظا على الناتج القومى من الثروة السمكية.

وأوضح «مصيلحى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه يتم التحرك في مثل هذة الواقعة بإبلاغ مديرية الأمن وشرطة المسطحات المائية القريبة من القرية محل البلاغ، للقبض على الصيادين المخالفين ومصادرة المضبوطات والمراكب ذاتها وتنفيذ القانون عليهم، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 300 ألف صياد منتشرين على مستوى المسطحات المائية بالجمهورية وبالتالي من الصعب أن يتم تخصيص مشرف من الهيئة على كل كيلو لكن هناك تعاون من الصيادين أنفسهم أو شاغلى القرى السياحية والمواطنين ابلاغنا عن أي واقعة تجاوز وصيد جائر للذريعة واتخاذ القانون معهم على الفور.

"المصرى اليوم" تنفرد بالصور والفيديو .. صيادون يطاردون "ذريعة سمك" على الشواطئ لاصطيادها بقرية سياحية بالساحل الشمالى

"المصرى اليوم" تنفرد بالصور والفيديو .. صيادون يطاردون "ذريعة سمك" على الشواطئ لاصطيادها بقرية سياحية بالساحل الشمالى

"المصرى اليوم" تنفرد بالصور والفيديو .. صيادون يطاردون "ذريعة سمك" على الشواطئ لاصطيادها بقرية سياحية بالساحل الشمالى