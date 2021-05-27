شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أزهرية البحر الأحمر» يتفقد جاهزية مقار لجان الثانوية بمرسى علم والقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، الخميس، تجهيزات مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية ومراكز توزيع الأسئلة للدور الأول بكل من مرسى علم والقصير، ويرافقه أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات وحسن عبدالباسط مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية.

كما تفقد «الهواري» مقار اللجان بالمعاهد التي بها لجان الشهادة الثانوية ومراكز توزيع الأسئلة للوقوف على مدى جاهزيتها وأعمال التطهير والتأمين وتجهيز اللجان مشددا على ضرورة الحرص على الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ وتوفير سبل الراحة والبنية الأساسية للجان واستراحات الملاحظين من مياه وكهرباء وأثاثات وغيرها والاهتمام بالنظافة والتعقيم أمام وحول اللجان وإزالة أي اشغالات قد تعتبر عائق أمام سير الامتحانات في هدوء وانتظام، كما تم بحث تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات من وإلى مراكز توزيع الأسئلة ومقار اللجان وتأمينها؛ وفى نهاية الجولة التفقدية تمنى فضيلته للجميع التوفيق والسداد وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

رئيس ازهر البحر الاحمر يتفقد جاهزية مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارات مرسى علم والقصير

رئيس ازهر البحر الاحمر يتفقد جاهزية مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارات مرسى علم والقصير

رئيس ازهر البحر الاحمر يتفقد جاهزية مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارات مرسى علم والقصير

رئيس ازهر البحر الاحمر يتفقد جاهزية مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارات مرسى علم والقصير

رئيس ازهر البحر الاحمر يتفقد جاهزية مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارات مرسى علم والقصير

رئيس ازهر البحر الاحمر يتفقد جاهزية مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارات مرسى علم والقصير

رئيس ازهر البحر الاحمر يتفقد جاهزية مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارات مرسى علم والقصير