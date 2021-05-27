شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: وفد علمي من «البحوث الزراعية» لحل مشاكل نخيل «الواحات البحرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية الخميس، والدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعدد من السياسيين بزيارة إلى الواحات البحرية بحضور فريق علمي مكون من الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور عز الدين جاد الله العباسى مدير المعمل المركزي للنخيل والدكتور محمد عرفة المشرف على معمل الترايكوجراما والدكتور محمد كمال رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية في تصريحات صحفية، الخميس، إن هذه الجولة تأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية لمختلف الزراعات بالمحافظات لتقديم الخدمات الفنية اللازمة للمزارعين خاصة ان الزيارة استهدفت الاستماع إلى شكاوي المزارعين وخاصة مزارعي النخيل واستعراض الاليات اللازمة للنهوض بزراعة النخيل ومكافحة الآفات التي تهدد إنتاج النخيل مشددا على اهمية الالتزام بالتوصيات الفنية للاستخدام الآمن للمبيدات خلال اعمال مكافحة سوسك النخيل.

وأضاف «سليمان» ان الجولة شملت تأهيل وتشغيل معمل خاص لانتاج طفيل الترايكوجراما بالواحات البحرية التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات، مع تفعيل دوره في مكافحة الأمراض التي تهدد ثروة مصر من النخيل في الواحات البحرية مشيرا إلى ان مركز البحوث الزراعية يدير منظومة مكافحة الافات اعتمادا على الحد من تداول مبيدات كميائية والتوجه نحو المبيدات الحيوية من خلال تطبيق مبادئ الادارة المتكاملة للافات لضمان جودة انتاج مصر من التمور.

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية انه الوفد العلمي زار أحد الحقول الإرشادية التي يتم تنفيذها من خلال الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والتي يتم من خلالها تطبيق برامج المكافحة المتكاملة لآفات النخيل بإستخدام طرق المكافحة الحيوية مع اتباع العمليات البستانية المثلى وترشيد استخدام المبيدات لما لها من أهمية في زيادة وجودة المنتج وحفاظا على صحة المستهلك.

وأشار «سليمان» إلى أن تطبيق الممارسات الجيدة في مكافحة الآفات الزراعية في النخيل يسهم في زيادة الصادرات المصرية من التمور، موضحًا أنه تم توزيع عدد من النشرات الإرشادية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وعقد لقاء مع أصحاب المزارع للتعرف على مشاكلهم وتشجيعهم على تحسين جودة التمور مما ينعكس على زيادة القيمة التسويقية للتمور التي تتميز بها الواحات البحرية

واوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن الوفد العلمي وعضو مجلس النواب قام بزيارة المزرعة البحثية التابعة للمركز بالإضافة إلى زيارة أحد مزارع نخيل من صنف مجدول الذي يشرف عليه المعمل المركزي للنخيل كحقل ارشادى نموذجى وزيارة الحقل الإرشادي لتحسين جودة التمور المصرية.

واختتم «سليمان» زيارته للواحات البحرية بحضور ختام وتوزيع شهادات اجتياز دورة تدريب النخالين والتى نظمها معهد بحوث وقاية النباتات الجهة المنفذة للحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالتعاون مع المعمل المركزى النخيل ومعهد بحوث البساتين بهدف سد جزء من العجز الكبير في النخالين وكذلك اعداد نخال على دراية بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة صحيحة والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

وفد علمي من «البحوث الزراعية» يزور الواحات البحرية

وفد علمي من «البحوث الزراعية» يزور الواحات البحرية

وفد علمي من «البحوث الزراعية» يزور الواحات البحرية