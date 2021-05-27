شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تطلق برنامجًا لتعريف الطلاب بالقضاء العرفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء برنامجا لتعريف الطلاب بالقضاء العرفى المعمول به في المحافظة لحل جميع القضايا والمشكلات بالتراضى وفقا لأحكام الشريعة والقانون لتحقيق الاستقرار في المجتمع السيناوى، حيث يتم عرضه بالمدارس لتوعية الطلاب وحثهم على الحفاظ على التراث.

وأعلنت رضوى حسنى مدربة التنمية ومنسقة المشروع الوطنى للقراءة بادارة الشيخ زويد التعليمية وصاحبة فكرة البرنامج أن البرنامج باسم «مسلسل القضاء العرفى في شمال سيناء» ويتم تنفيذه برعاية حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتدور فكرته على تعريف الطلاب بالقضاء العرفى المتبع وأنواعه.. إلى جانب تعريفهم بالقضاة العرفيين وتخصصاتهم، وكيفية اللجوء اليه للتحكيم في مختلف القضايا والنزاعات بين المتخاصمين.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ الحلقة الأولى من المسلسل في مدرسة الرسالة بالعريش بآداء ومراجعة وتدريب ابراهيم عيد وشهاب محمد وبمشاركة الطلاب: ضحى حسام، سما محمد، وعبدالرحمن أسامة، حيث تم استضافة الشيخ درويش أبوجراد أحد القضاة العرفيين بالمحافظة .

يذكر أنه سبق تنفيذ برنامج «الطبيب الصغير» لتوعية الطلاب بفيروس كورونا للوقاية منه.. حيث تم عرض الحلقة الأولى منه في مدارس ادارة الشيخ زويد التعليمية لمواجهة فيروس كورونا .