شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب انتهائه من اجتماع متابعة أعمال تطوير مدينة الغردقة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على رفع كفاءة مدينة شرم الشيخ، ضمن التكليف الرئاسي برفع جاهزية المدينة لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين إليها، والحفاظ على مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم الخطوات التنفيذية التي اتخذتها محافظة جنوب سيناء لتطوير مدينة شرم الشيخ وتنفيذ مشروعات رفع كفاءة المدينة، حيث أشار المحافظ إلى أنه فيما يتعلق بتطوير شارع السلام، فقد تم عقد اجتماعين بحضور محافظ البنك المركزي واجتماع آخر بحضور ممثلي بنك مصر والبنك الأهلي لعرض مقترح تطوير شارع السلام، وجار دراسة مكونات المشروع في القطاعات المعنية بالاستثمار في البنكين، كما يجرى حاليا إعداد دراسات الجدوى من الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركات المتخصصة في الإدارة.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن محافظ جنوب سيناء أكد استعداد البنوك الوطنية لدعم وتمويل مشروعات التطوير بالمدينة لإيجاد منتج سياحي جديد، كما سيتم العمل على الاستعانة بكبرى الشركات المتخصصة في الإدارة والقادرة على تحويل شارع السلام إلى مقصد جاذب للسياحة العالمية.

وفيما يتعلق بتطوير شارع الملك عبد الله، أوضح المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى بدء التنسيق مع الممول المتقدم لتطوير ورفع كفاءة الشارع، الذي أبدى استعداده لإجراء أية تعديلات معمارية وعمرانية مطلوبة، كما شهد الاجتماع عرض الموقف الحالي لمشروع الهوية البصرية، حيث نوه محافظ جنوب سيناء إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات، منها اجتماع تم عقده أمس مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والبيئة وممثلي وزارتي الإسكان والسياحة؛ لمناقشة مقترح الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، في إطار التكليف الرئاسي بتصميم الهوية البصرية لكل محافظات مصر؛ من أجل وضع هوية مصر البصرية ولكل محافظاتها على الخريطة العالمية، مما يسهم إيجابا في الترويج السياحي لها، منوها إلى أنه تم التوافق على تنفيذ الهوية البصرية المقدمة من الجامعة الألمانية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

وحول مشروع سقالة ترافكو، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر لطرح عملية التنفيذ، كما استعرض المحافظ مقترحات تطوير مدينة دهب، والتي سيتم من خلالها تنفيذ عدة مشروعات لرفع كفاءتها، فضلا عن أعمال التجميل والتشجير اللازمة لإظهار الصورة الجمالية للمدينة، والتي سيتم تنفيذها على عدة مراحل، منوها إلى أنه سيتم البدء في تلك المشروعات خلال الفترة القريبة المقبلة، تزامنا مع الخطة الاستثمارية الجديدة.















