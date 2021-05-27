شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات مرورية لمواجهة أى كثافات خلال تنفيذ أعمال إصلاحات بمحور 26 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير محور 26 يوليو "صيانة الفاصل العرضى أعلى كوبرى المنصورية فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوير اتجاه ميدان لبنان بالجيزة"، الأمر الذى يستلزم استقطاع حارتين بمنتصف الاتجاه القائم به الأعمال بطول 300 متر، مع تسيير الحركة المرورية بالحارتين "اليمنى واليسرى"، وذلك من الساعة 7 صباحاً يوم الجمعة الموافق 28/5 حتى الساعة 1 مساءاً من نفس اليوم.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.