شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يستقبل وزير الأوقاف الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردني، ضيف الحلقة الخاصة عن القدس الشريف ببرنامج بيت للكل، مؤكدا على التضامن والتعاون مع الأشقاء في تقديم المساندة الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، أبدى وزير الأوقاف الأردنى تقديره لجهود الوطنية للإعلام فى تعزيز التعاون الإعلامي لدعم القضية الفلسطينية.

وتقدم حلقة البرنامج تقارير مصورة ثرية بالمعلومات عن تاريخ القدس الشريف والقضية وتناقش موضوعات ومحاور دسمة للتعريف بالقضية الفلسطينية حتى لا ننسى تاريخ النضال، والدور العربي لمساندة الأشقاء الفلسطينين، ويوجه الضيوف رسائل عديدة وهامة للشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي لمساندة القضية وما هو المطلوب من المواطن العربى لدعم القضية.

كما تستضيف حلقة برنامج بيت للكل اللواء أيمن محسن عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن.

ويذكر أن البرنامج يذاع غدًا الجمعة فى الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار كما يذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة فى نفس التوقيت بالأردن والعراق وفلسطين، وأيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعى.