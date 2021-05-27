شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء": 99% من أطباء التكليف سجلوا مضطرين.. ونسبة النجاح بالزمالة لم تتخط 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن دفعة أطباء التكليف مارس 2021 سجلوا مضطرين وليس بإرادتهم، بحركه التكليف، لافتا إلى أن إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 99% من خريجي كليات الطب لرغباتهم في حركة تكليف مارس 2021، ليست دقيقة لأنهم سجلوا خوفا على مستقبلهم، قبل غلق الباب حتى لا يتم تكليفهم إجباريا.

وأضاف عبد الحى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بالنقابة، أن نتيحة امتحانات الزمالة المصرية بتخصص الرمد جاءت "صفر"، حيث لم ينجح أحد مطلقا من الأطباء الملتحقين بالدراسة بها، فيما لم تتعد نسبة النجاح بالتخصصات الأخرى الـ20٪، لافتا إلى أن ذلك يُعد دليل على فشل نظام الزمالة المصرية، خاصة أن طلاب كليات الطب يتمتعون بدرجة علمية متقدمة.

من ناحيته، أكد الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، ضرورة رفع وزارة الصحة نسبة التخصصات الملحة إلى 20٪ من كامل الاحتياجات، والتخصصات الأخرى 40٪، بالإضافة إلى زيادة حوافز الأطباء المادية.