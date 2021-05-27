شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: شراكة مع السودان فى مجال اللحوم الحية والمنتجات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك شراكة مع دولة السودان الشقيقة في مجال اللحوم الحية والمنتجات الزراعية.

وأضاف "المصيلحي": أن دولة السودان لديها أراضي زراعية مميزة، وزراعات مميزة خاصة في فول الصويا وعباد الشمس. كما أن الجودة أهم شئ للسوق المحلي والتصدير، وهناك مناخ داعم للاستثمار، مضيفًا:"نستهدف تشجيع صناعات المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا، لذلك جرى تحديد سعر استرشادي للطن، وبالتالي توفير فاتورة استيراد البذور الزيتية، ودعم مصانع الزيت.

وتفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بمرافقة الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموبن ورئيس جهاز تنمية التجازة الداخلبة اليوم الخميس، سوق العصر بمنطقة "سوق ستوتة القديم، وذلك فى إطار زيارته لمحافظة بورسعيد لمتابعة سير العمل بقطاع التموين سوق العصر (١)

ويقام السوق على مساحة 2000 م2 حيث تمت إزالة المساحة القديمة وتجهيز المكان بالإضافة إلى الطرق المحيطة به، تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي يضم الأنشطة المختلفة للبائعين بمناطق البلدية والروضة والسواحل، في إطار تطوير المنطقة المحيطة بسوق العصر بحي العرب ليستقبل الباعة الموجودين بعدد من الأسواق العشوائية.

تم تصميمه على أعلى مستوى بما يساهم في مواكبة المشروعات التنموية التي حققتها المحافظة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، خلال الحصول على احتياجاتهم اليومية، حيث إن كافة أحياء المحافظة، أصبحت تشهد أسواقا حضارية، يمنع العشوائية والازدحام، التي تؤثر على الشكل الجمالي للمحافظة.

يتكون سوق العصر من 72 باكية، بالإضافة إلى 55 محلا، تضم عددا من الأنشطة المختلفة، كما يضم مكاتب إدارية وأمن ودورات مياه وأعمال نظافة.