شكرا لقرائتكم خبر عن هذه دعوة للتفكير..وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ما تردد من إشاعات حول إجابة طلاب الثانوية العامة على ورق «البابل شيت» رغم تواجد أسئلة الامتحانات على التابلت .

وقال «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لماذا تجتهد الوزارة وتضع ٣ امتحانات تجريبية متعاقبة لامتحانات الكترونية إذا كان الهدف مجرد قراءة أسئلة على التابلت؟»، ولماذا نقرأها على التابلت إذًا، أليس من الأيسر طباعتها «وخلاص»، لو كان فعلا الكلام ده صحيح سنكون اهدرنا جهودا مضنية منذ عام ٢٠١٨ لمجرد قراءة أسئلة من الأوفر والأسهل طباعتها.

وأضاف قائلا: «هذه دعوة للتفكر فيما نقرأ حتى نكتشف مدى مصداقيته، وعلى أي حال، امتحانات الطلاب النظاميين الكترونية بنفس الاسلوب المتبع في الامتحان التجريبي الثاني والثالث، يعني امتحان تفاعلي يتم وضع اجاباته على التابلت.

وتابع قائلا: «رغم أنني قدمت ردودا واضحة لكل الاسئلة التي تداولها الطلاب والسادة أولياء الأمور بالأمس القريب وقلت إن الوزارة سوف تشرح تفاصيل الامتحانات الأسبوع القادم الكثيرين ما زالوا يتابعوا الاشاعات وهي «مزورة وغير صحيحة» ولا علاقة لنا بها.

وتابع: «أرجوكم عدم قراءة معلومات خارج موقع الوزارة وصفحتنا الرسمية على فيسبوك وصفحتي هذه، ولن نتحدث عن امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى قبل الموتمر الصحفي الاسبوع المقبل،والى هذا الحين فإن كل ما يشاع فهو تأليف واستنتاج من يكتبه وليس وزارة التربية والتعليم المصرية».