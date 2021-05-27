شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٥٠ طن سكر داخل مخزن تعبئة يعمل دون ترخيص في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات الوقود ومخازن المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبها، شن مسئولي إدارة تموين بلبيس، حملة تفتيشية ورقابية على الأنشطة التجارية بنطاق المركز، أسفرت جهودها عن تحرير محضرين ضد أحد أصحاب المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية، وتحرير محضرين لعدم وجود شهادة صحية للعاملين.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٧٠٣ ضد «م. ق.ع» صاحب مستودع بناحية البلاشون لعدم استلام الحصة عن شهر أبريل، والمحضر رقم ١٢٠٠٩ ضد «ع. ج. م» ضد صاحب سوبر ماركت بالجوسق لحيازته ٧٠ كيلو كبده، و١٧ كيس بسبوسة جافة منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير المحضر رقم ١١٩١٨ ضد «م. ف. ر» مدير مسؤول بمخزن لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص، وتم التحفظ على ٥٠ طن سكر، و٥ طن دقيق ٧٢%، و٦ طن أرز ابيض، و٢ طن ملح طعام.