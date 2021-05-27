شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تفتيشية مكثفة للمرور على مستشفيات الغربية للتاكد من تقديم خدمة طبية جيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت اللجان التفتيشية، بمديرية الصحة مرورا تفتيشيا،في الغربيه اليوم، على مستشفي كفر الزيات العام، ومستشفي المنشاوي العام، ومستشفي قطور المركزي تفقد خلال جولتهم الاستقبال وأقسام الداخلي والعزل، للتأكد من تسجيل بيانات المرضى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية .لمرضى كورونا.

ومرت اللجان على قسم الفرز، والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لحالات كورونا وحالات الدخول، وتم فحص تذاكر المرضي بالقسم الداخلي، والاستهلاك الرشيد للأكسجين، ومراجعة موقف المستلزمات الطبية وتواريخ الصلاحية، ورصيد الأكسجين الطبي بالمستشفى من أسطوانات.

كان الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد وجه بمتابعة سير العمل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات المحافظة ورفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، ومراجعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.