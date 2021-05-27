شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة O West إحدى مدن أوراسكوم للتنمية تطلق المرحلة الأولى لفيلات Hillside ذات الإطلالة الساحرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنتO West- احدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية- بمدينة 6 اكتوبر عن إطلاق المرحلة الأولى لفيلات Hillside ذات الاطلالة الساحرة وذلك لتلبية الطلب المتزايد من العملاء على الوحدات المطروحة بالمدينة، بعد زيادة المبيعات العقارية بنسبة 13،8٪ للربع الاول من العام، عن نفس الفترة من العام الماضي 2020.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي كبير عقدته أوراسكوم للتنمية بمدينة «O West»، تبعه جولة تفقدية داخل المشروع لمتابعة كافة أعمال الانشاءات والتجهيزات التي تشهدها المدينة في الفترة الحالية. وشارك في المؤتمر الصحفي كل من المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والمهندس عمر الحمامصى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والسيد طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، ولفيف من الإعلاميين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام المحلية والاقليمية.

وتقع فيلات Hillside الفريدة من نوعها في حي Qemet، وتشمل مجموعة متنوعة من الوحدات الـ Prime وHorizon وGrand Villas إلى الفيلا المكونة من طابق واحد وو Mansion. ومن خلال السكن في واحدة من فيلات Hillside يمكن الاستمتاع بجميع وسائل الراحة والرفاهية بجانب العديد من مظاهر الطبيعة الخلابة على رأسها الواجهات البحرية، والمتنزهات التي تناسب ممارسة الرياضة فضلا عن المساحات الخضراء المفتوحة الشاسعة.

صرح المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة خلال المؤتمر الصحفي، قائلاً: «يعد القطاع العقاري واحدا من أهم القطاعات التي صمدت خلال ازمه جائحه كورونا وساهمت في دفع عجله الاقتصاد المصري، ويرجع ذلك لدور الحكومة المصرية الرائد خلال الازمة بضخ أموال كبيرة في قطاعات مختلفة واهمها المرافق مما حمي الاقتصاد من حدوث كساد كان سيؤدي إلى ازمة تجعل من المستحيل على الأفراد شراء عقارات أو ‏أي سلع أخرى، ذلك فضلا عن كون العقارات مازال يعد ملاذاً امن للاستثمار. ما يميز أوراسكوم للتنمية اننا نستهدف بناء مدن متكاملة في انحاء متفرقة من العالم، وان الجونة والمشروعات الأخرى بالسبع دول اثقلت خبراتنا كبناة مدن ومطور عقاري وامتدت خلاصة هذه الخبرات لمدينة O West حيث وضعت فيها الشركة مجموع الخبرات والرؤى فهي مدينة جديدة بخبرة أكثر من 30 عام. كلنا ثقة أن هذا المشروع سيعزز من مكانتنا الرائدة محلياً وعالمياً ويضيف حجر زاوية جديد لنجاحات الشركة المتتالية حول العالم.

من جانبه قال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة: «إن الأعمال الإنشائية وتجهيزات البنية التحتية في مدينة “O West» تتم بسرعة ملحوظة طبقا لأعلى وأفضل المواصفات العالمية، وأن الشركة تطبق حالياً خطة توسع متفائلة وطموحة لزيادة المبيعات والاستمرار في تحقيق نتائج اعمال إيجابية خلال 2021.

وأضاف الحمامصى «لقد تم تصميم مخطط مدينة O West العام لتحقيق فلسفة أوراسكوم للتنمية في البناء، القائمة على تأسيس مدن متكاملة توفر جميع متطلبات الحياة من كافة النواحي الفنية، والثقافية، والرياضية، والسياحية، والتعليمية، والصحية حيث يتم تقييم المدن في جميع أنحاء العالم بناءً على أدائها في تحسين سبل الرفاهية وقدرتها على جذب الأفراد والمؤسسات.»

وأوضح «لدينا سياسة عقارية تعتمد على جودة الخدمات المقدمة للعملاء داخل مشروعاتها في مصر كما هو معمول به في الدول التي تتواجد بها أوراسكوم للتنمية، كما أن لدينا خطة متفائلة وطموحة للعام المالي الحالي تركز على زيادة حجم مبيعات مشروع O West، وقد بدأنا بالفعل في جني ثمار هذه الاستراتيجية في الربع الأول من العام الحالي.

ومن جهته صرح السيد طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، قائلا «نتشرف اليوم باطلاق المرحلة الأولى من فيلات Hillside في مشروع O West الرائد وهي فيلات فريدة ومتنوعة تضم مجموعة واسعة من الوحدات، من Prime وHorizon وGrand Villas إلى الفيلا المكونة من طابق واحد وMansion، وقد حرصنا في تصميم الوحدات أن تكون الوجهة المثالية للعائلة بأكملها علاوة على الحفاظ على تميز كل وحدة على حدى. ولعل أهم ما يميز مجموعة فيلات Hillside هي الواجهة المائية أو الwaterfront، حيث الإطلالة البحرية والموقع المثالي والمساحات الخضراء الشاسعة.»

وأضاف كامل«تتميز مدينة O West بموقع متميز في قلب 6 أكتوبر حيث تبعد المدينة ثلاث دقائق عن مول مصر، وخمس دقائق عن ميدان جهينة وأركان بلازا. ولقد حرصت الشركة ان تستمر الاعمال الانشائية بأعلى من معدلاتها، والى الان، تم بناء 406 فيلا، وفي بداية يونيو القادم سيتم البدء في بناء 185 شقة التي تم بيعها بالفعل خلال الفترة الماضية. بالإضافة إلى البدء في بناء المدارس الخمس في الربع الأول من عام 2021. ومن المتوقع ان تبدأ المدارس العمل مع بداية العام الدراسي في سبتمبر 2022.»

واستطرد: «يتم حالياً مباشرة المراحل النهائية من تطوير المخطط الرئيسي لنادي O West، والذي سيمثل إضافة هائلة للمشروع، حيث يعتبر أكبر نادي اجتماعي ورياضي في منطقة غرب القاهرة ويغطي 5% من أرض المدينة ككل، ليقدم لمشتركيه مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة. بالإضافة إلى العمل على المنطقة التجارية ومنطقة الفنادق ليساهم كل ذلك في تحقيق فلسفتنا في تقديم مفهوم جديد على صعيد المدن المتكاملة بغرب القاهرة لتصبح بصمة استثنائية في قطاع العقارات المصرية. كما تم التعاقد مع كبرى الكيانات التعليمية لأنشاء 5 مدارس دولية متخصصة في O West تقدم نظم تعليمية مختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء. بالإضافة إلى التفاوض مع عدد من الكيانات والمستشفيات ذات العلامات القوية والمعرفة، كما نعمل على تحويل O West إلى مركز فني ورياضي وترفيهي بما يساهم في جذب الشركات وقطاع الأعمال، خاصةً وأنها تمتلك الإمكانيات اللازمة من مرافق وبنية تحتية ومساحات واسعة وموقع متميز يؤهلها لتكون واحدة من اهم المدن المتكاملة في غرب القاهرة».

وتتميز مدينة O West بمساحتها الكبيرة التي تصل إلى ما يقرب من 1000 فدان بتصميم عمراني متميز يخلق التوازن بين الإنشاءات والمساحات الخضراء بالإضافة إلى طبيعة عمرانية خاصة لكل حي. ويتضح هذا في زيادة الطلب على الشراء بالوحدات السكنية بالمدينة بصفة عامة، وفي حي Qemet بصفة خاصة والذي تم إطلاقه في شهر فبراير الماضي بإجمالي مخزون 7.5 مليار جنيه مصري. وتنوي الشركة إضافة المزيد من الوحدات في مشروع Qemet خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021 لتتماشي مع معدلات الطلب المتزايدة.

وتجدر الإشارة إلى أن أوراسكوم للتنمية مصر هي أكبر الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، وهي مطور رائد للمشروعات المتكاملة حول العالم في مصر، والإمارات، وعمان، والمغرب، ومونتينيجرو، وسويسرا، والمملكة المتحدة. وتدير المجموعة 33 فندقاً بسعة 7،198 غرفة، وتمتلك حوالي 101 مليون متر مربع من الأراضي. هذا وقد حققت الشركة نتائج اعمال غير مسبوقة في الربع الأول من 2021 حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات بشكل ملحوظ بنسبة 61.5٪ لتصل إلى 1,46 مليار جنيه مصري، على الرغم من توقف قطاع السياحة نتيجة انتشار جائحة كورونا بالإضافة إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 377,1٪ لتصل إلى 438,5 مليون جنيه مصري مقابل 91.9 مليون جنيه مصري في الربع الاول من عام 2020.