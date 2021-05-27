شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٢٢ شخصًا غير ملتزمين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، ضبط ٢٢ مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية في المواصلات العامة، وتم التصالح الفورى .

وشدد «عاشور» في تصريحات صحفية، الخميس، على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالمواطنين التعاون والالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الواردة حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا .