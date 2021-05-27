شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ بورسعيد يعقدان اجتماعا لمتابعة مشروعات القطاع بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،اجتماعا موسعا بديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، وذلك لمتابعة مشروعات التطوير الجارية في قطاع التموين ببورسعيد، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعضو مجلس الشيوخ الدكتور عاطف علم الدين واعضاء مجلس النواب الدكتورة أمل عصفور والاستاذ أحمد فرغلى والأستاذ حسن عمار وبحضور قيادات مديرية التموين ببورسعيد .

وفى مستهل الاجتماع، استعرض اللواء عادل الغضبان إنجازات الدولة في قطاع التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على جهود تطوير وتطهير بحيرة المنزلة وموجها الشكر لوزراة التموين بصفة عامة وبالنيابة عن أهالى بورسعيد، لتطوير المنظومة ببورسعيد، مشيرا لفخره لكون بورسعيد أول محافظة تشهد التحول الرقمى في خدمات التموين، قائلا «أن بورسعيد لم تشهد أي أزمة في السلع والخدمات التموينية خلال الخمس سنوات السابقة وخاصة خلال جائحة كورونا» .

وخلال الاجتماع، تناول محافظ بورسعيد إمكانات المحافظة في قطاع التموين وتنوع الأنشطة الزراعية والتجارية بالمحافظة، لافتا أن بورسعيد حققت الاكتفاء الذاتى من المواد الزراعية والتصنيع الزراعى الذي ساهم في سد الفجوة الزراعية .

وقال محافظ بورسعيد خلال اللقاء، أن بورسعيد سلسلة من المشروعات التنموية والمطورة في قطاع التموين، حيث سيتم افتتاح المصنع الثانى لزيت الطعام والذى يقوم على مرحلة العصر والاستخلاص لزيوت الطعام، وافتتاح أول مصنع أرز بطاقة ١٤٠ طن في اليوم خلال الشهور القادمة، بالإضافة إلى افتتاح سوق العصر ٢، والذى يمثل نقلة نوعية في الأسواق الحضارية ببورسعيد .

وأوضح المحافظ، أن بورسعيد تشهد زيادة في معدلات إنتاج المحاصيل الزراعية كالقطن والقمح والبنجر ..إلخ، لافتا أننا حققنا إعجاز في الزيادة السنوية المحاصيل الزراعية كون بورسعيد محافظة وليدة زراعيا، بالإضافة إلى الانتهاء من صرف المقررات التموينية لشهر مايو بنسبة ١٠٠% من السلع للمواطنين، بما يعادل مبلغ ٣١ مليون جنيه، وتجهيز ٢٥ % من احتياجات شهر يونيو، منوها إلى التطور المحقق في مجال الغاز الطبيعى وإدخال الغاز ل ٩٥% من سكان المحافظة، موضحا النقلة النوعية التي حدثت على أرض بورسعيد في مجال إنشاء أسواق حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية .

وفى كلمته، أعرب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن فخره بالمستوى الحضارى والجمالى المستمر ببورسعيد، وتحقيق الرؤية المتكاملة وضبط خريطة منافذ التوزيع، مشيرا لأهمية خلق منافذ تموينية في كل منطقة تلبى احتياجات المواطن، قائلا «الخدمات هي التي تخلق المجتمعات ونتمنى أن نكون جزء من هذا التطور المستمر الذي نلحظه في كل زيارة لبورسعيد»

ومن المقرر أن تشمل زيارة السيد الوزير لمحافظة بورسعيد، اليوم ،افتتاح المكتب النموذجى المميز لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتفقد سوق العصر ٢،١، وزيارة مصنع تونكايا لتعبئة وتغليف الخضر والفاكهة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتختتم الزيارة بتفقد سير العمل بصوامع شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة بجنوب بورسعيد