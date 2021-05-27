شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: شكاوى من الوقت وصعوبة الأسئلة في «تجريبي الثانوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا طلاب الثانوية العامة من صعوبة أسئلة الامتحانات التجريبية، الخميس، وكثرة الأسئلة مقارنة مع ضيق الوقت المخصص للامتحان، فضلا عن عدم تمكن بعض الطلاب من فتح الامتحان على التابلت، وكذلك ظهور امتحان الجيولوجيا باللغة الانجليزية للطلاب رغم دراستهم لها باللغة العربية وهو ما تسبب في عدم قيام عدد كبير من الطلاب من حل الامتحان.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة في مواد الكيمياء والفلسفة والجيولوحيا والجغرافيا والرياضيات التطبيقية شهد شكاوي من أولياء الأمور والطلاب.

وأضافت «أحمد» أن الشكاوي تلخصت في ضيق الوقت المخصص للإمتحان والذي لا يتناسب مع كم الأسئلة الكبيرة في كل إمتحان، إضافة إلى أن إمتحان الجيولوجيا فتح مع الطلاب باللغة الإنجليزية رغم أن الطلاب درسوها باللغة العربية، الأمر الذي أدي لعدم قدرة بعض الطلاب من أداء إمتحانها، وكذلك شكاوي من نوعية الأسئلة التي وصفوها الطلاب بالصعبة.