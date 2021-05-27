شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحقيقات في اتهام رئيس شركة مياه دمياط بالرشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر مطلعة إن النيابة العامة بمحافظة دمياط بدأت تحقيقاتها في واقعة اتهام رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمحافظة بتلقي رشوة مالية نظير انهاء الأعمال الخاصة بأحد المقاولين، حيث استمعت على مدار 4 ساعات لأقوال المتهم الذي دفع بانتفاء تهمة تلقيه الرشوه، وشكلت لجنة لفحص كافة المناقصات وقرارات الإسناد التي تم إقرارها بمعرفة المتهم خلال الفترة الأخيرة للتحقق من مدي قانونيتها، كما شملت التحقيقات التوصل للأشخاص المتورطة في الواقعة وسرعة إصدار أمر بضبطهم واحضارهم.

فيما أكدت المصادر قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل لجنة لتسيير الأعمال داخل مقر الشركة بدمياط لحين انتهاء الجهات المختصة من التحقيقات الجارية مع رئيس شركة دمياط

وأثارت الواقعه ضجة كبيرة في دمياط عقب تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة ضبط المتهم، وقيام فريق الضبط بفتح شنطة السيارة وتوثيق الأموال التي تم ضبطها يشكل مصور، وسط تجمع عدد من المواطنين في محيط الواقعه.

وكان فريق فرع الرقابة الإدارية بدمياط قد ألقي ظهر أمس الأربعاء القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمياط لحصوله على مبلغ ٣ ملايين جنيه على سبيل الرشوة من إحدي شركات القطاع الخاص مقابل إستغلال سلطات وظيفته في إسناد وإستلام أعمال بالمحافظة.

وأوضحت الرقابة الإدارية في بيان لها أصدرته في أعقاب الواقعة، أن المتهم حصل على الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص مقابل إستغلال سلطات وظيفته في إسناد وإستلام أعمال بالمحافظة والمتعلقة بأحد المشروعات الكبري، حيث ألقت الأجهزة الرقابية بدمياط القبض على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط أثناء تواجده بسيارته أمام أحد محلات الصرافة بشارع الجلاء بمدينة دمياط، ووجد بحوزته مبلغ مالى داخل شنطة السيارة، بناء على بلاغ يفيد تلقي رئيس الشركة مبلغا ماليا لتسهيل بعض الإجراءات التي تتعلق بعمله، وتم إعداد كمين له وتتبع تحركاته واستيقافه بمعرفة الأجهزة المختصة، ومعاينة السيارة الخاصة به، وتبين وجود مبلغ مالى كبير بشنطة السيارة، وتم التحفظ على السيارة ورئيس الشركة، وتحرير محضر، ومعرفة ملابسات الواقعة.