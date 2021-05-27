شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عمليات جراحات العيون بالمجان لأهالي قرية باصونة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية واوركيديا للصناعات الدوائية، في إجراء عمليات جراحات عيون مختلفه لعدد من أهالي قرية باصونة والقرى المجاورة بمركز المراغة، ضمن قافلة مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، واشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وتم إجراء عمليات جراحات العيون مع الأخذ بكامل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

‏وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير؛ أن إجراء عمليات جراحات العيون يأتي إستكمالاً لمراحل قافلة «عنيك في عنينا» التي تم إجراءها من قبل بقرية باصونة والتي تضمنت توقيع الكشف على 500 مواطن، وتوزيع أدوية على 270 مواطن، وتشخيص احتياج 200 مواطن لنظارات طبية.

وأشار عبدالجليل إلى أن مراحل تنفيذ قافلة «عنيك في عنينا» السابقة داخل فرية باصونه تضمنت أيضاً تسليم النظارات الطبية إلى الحالات التي تم تشخيص الإحتياج إلى نظارات طبية لها بالمجان تماماً، وأن العمليات الجراحيه التي تم تنفيذها تنوعت مابين إزالة مياه بيضاء وظفرة وتركيب عدسات.

من جهتها، أوضحت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة عنيك في عنينا، أن المبادرة وبجانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون أهدت اقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بعدد من الجامعات المصرية ومنها جامعة سوهاج، عددًا من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة، بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية بهذه الجامعات؛ لتمكين الفرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون، وبأفضل التقنيات الطبية الحديثة.

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» اطلقتها صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، مع بداية عام 2018، وخلال تلك الفترة نجحت المبادرة في تحقيق أرقام قياسية في عدد القوافل الطبية التي نظمتها بالقرى الأشد احتياجًا. حيث نجحت في تنظيم 243 قافلة عيون متخصصة جابت محافظات الجمهورية المختلفة بما فيها المحافظات الحدودية، وخصصت أكثر من 45 قافلة منها لقرى محافظة سوهاج، كذلك حققت رقمًا قياسيًا في عدد الأهالي الذين تم توقيع الكشف الطبي على عيونهم وأعداد المستفيدين من تسليم الأدوية والنظارات وإجراء جراحات العيون بالمجان، حيث وصل أعداد المستفيدين من توقيع الكشف واستلام النظارات والأدوية وإجراء الجراحات 238 ألف مواطن.