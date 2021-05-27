شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة العريش تستعد لتخريج الدفعة الثانية هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد كلية الاقتصاد المنزلى في جامعة العريش بشمال سيناء لتخريج الدفعة الثانية في تاريخ الكلية عقب امتحانات نصف العام الثانى ونهاية العام التي تبدأ خلال أيام .

وأكد الدكتور مروان مصطفى حسن عميد الكلية، في تصريحات صحفية، الخميس، أن الكلية وليدة وتعد من أحدث كليات جامعة العريش التي أقيمت لخدمة البيئة وتطوير سوق العمل بالمحافظة.. مشيرا إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من الكلية خلال العام الماضى بعدد 88 طالبا وطالبة من مختلف الأقسام، ادارة الأعمال، التفصيل، الجلود، الاقتصاد التربوى، والتغذية.. حيث يتم التخصص فيها اعتبارا من الفرقة الثانية لتخريج متخصصين في مختلف المجالات وخدمة المجتمع وتطوير سوق العمل، إلى جانب تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على اقامة المشروعات الانتاجية في مختلف المجالات تمشيا مع توجهات القيادة السياسية بالانتاج إلى العمل الحر والمنتج .

ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد المرادنى أستاذ تكنولوجيا التعليم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم تزويد الكلية بالمعامل والورش الانتاجية وتوفير الماكينات وأدوات الانتاج لتدريب الطلاب عليها، وقد بدأ بعض الخريجين في اقامة المشروعات الانتاجية وسد احتياجات سوق العمل .

وأشار إلى أن قسم وبرامج التغذية ذات طبيعة خاصة لتفرد بعض كليات الاقتصاد المنزلى بها، وتهدف إلى تخريج أخصائى أو متخصص في التغذية العلمية المطلوبة لسوق العمل يكون لديه الوعى والقدرة على اعداد برامج لتقديم وجبات تكتمل فيها أركان ومكونات التغذية المتكاملة والسليمة بالاعتماد على موارد البيئة السيناوية الغنية بالأعشاب والنباتات الطبية لتقديم وجبات علاجية لمختلف الحالات من سمنة وضغط وسكر والبرد والحالات الأخرى ولتقوية المناعة وزيادة نشاط بعض الفئات كاللاعبين وفرق الكشافة، وللجماعات في حالات الكوارث والنكبات وغيرها .

وأعلن الدكتور خليل ابراهيم خليل أحد مدرسى مادة التغذية وعلوم الأطعمة أنه يتم التطبيق العملى للمادة بمشاركة طلاب القسم في اعداد الأطعمة ذات القيمة الغذائية المتكاملة، والتى تصلح لكل فئة، مشيرا إلى أنه سبق تنفيذ البرنامج التطبيقى للمادة عن طريق اعداد وتجهيز أطعمة تصلح للمجموعات وفى أوقات الكوارث والأزمات بشرط أن تحتوى على كافة العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم وتوليد الطاقة

وأشار إلى مراعاة تكامل العناصر الغذائية في كل وجبة واحتوائها على كافة الفيتامينات والمواذ الغذائية اللازمة للجسم، والحرص على أن تكون الوجبات المخصصة للمرضى متكاملة العناصر الغذائية لتقوية جهاز المناعة لديهم لمقاومة الأمراض .

وأعلن أن الهدف هو تطبيق الأساليب العلمية في اعداد وتجهيز الوجبات المناسبة للتغذية واستفادة الطالبات منها بطريقة عملية بالتطبيق العملى على أرض الواقع .