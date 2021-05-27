شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تواصل تحويل الري من الغمر إلى الري الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الوادي الجديد العمل على تحويل نظم الرى بالأراضى إلى الرى الحديث بدلاً من الرى بالغمر، حيث تواصل الشركات المتخصصة اعمالها واستلام الأراضى لبدء تركيب الشبكات ونظم الرى الحديث.

واكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة في الوادى الجديد، انه تم التنسيق لتسليم المساحات المخصصة والتابعة لصندوق استصلاح الأراضي للشركات لبدء اعمال تطوير الري وتحويله من الري بالغمر للري الحديث وتشمل عدة مناطق، المنطقة 4 جنوب مدينة الخارجة وهم البياضات والنهضة وقبلى النسيم وشرق طريق العجوز والشيخ عبود، والمنطقة 7 بقري جنوب مدينة الخارجة وتشمل مناطق الجزء الشمالي الجزيرة بقرية بورسعيد، وجناح 1، 3 وخارج زمام بئر جناح 6، خارج زمام بئر جناح 7.

واضاف انه تم بدء اعمال الرى الحديث بمناطق غرب مدينة الخارجة وتشمل الجزء الغربي والشرقي وآبار المحبس والتراوجي والجميزة وبئر البلايلة وخنافس والسراج وعين السديرة وابو زيد ووعين الخوصة، بجانب البدء في عدة مناطق شمال مدينة الخارجة .