شكرا لقرائتكم خبر عن مجسمات بالحجم الطبيعي لشهداء «الأنبا صموئيل» لإحياء ذكراهم الرابعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي، اقيمت قداسات لاحياء الذكرى الرابعة،بكنائس عدة إيبارشيات «مناطق» كنسية بمحافظتي المنيا وبني سويف، لذكرى استشهاد 35 قبطيًا، على أيدي عناصر إرهابية بطريق دير «الأنبا صموئيل المعترف» بالصحراء الغربية، غرب محافظة المنيا.

واقام دير الانبا صموئيل بجبل القلمون شمال غربي، قداس الذكري، إلى جانب تدشينه لمجسمات بالحجم الطبيعي للشهداء ووضعها في المزار الخاص بهم داخل الدير، وكأن الشهداء واقفون بابتسامة يستقبلون زوارهم بالملابس الكنسية البيضاء «التونية» .

واقامت الكنائس التابعة لأربعة مطرانيات هي مطرانية ببا والفشن، بني مزار، مغاغة، أبوقرقاص، وغيرها من المطرانيات، قداسات الذكرى السنوية لضحايا الحادث الأول الذي وقع يوم 26 مايو من عام 2017، واستشهد فيه 28 شهيدًا من أقباط محافظتي المنيا وبني سويف، وتذكر الكنائس خلال نفس القداس أيضًا اسماء شهداء الحادث الثاني الذي وقع بصورة مماثلة للحادث الأول، في نوفمبر من عام 2018.

وامتنع دير «الأنبا صموئيل المعترف» عن الإعلان عن استقبال زوار، بسبب تدابير الاحتراز من تفشي فيروس كورونا، وقرر الدير إقامة قداس الذكري السنوية الرابعة للشهداء، برئاسة الأنبا باسيليوس، رئيس الدير، بحضور رهبان الدير فقط.

وكان طريق دير الأنبا صموئيل بالمنيا، شهد حادثين ارهابيين استهدفا زوار الدير، خلال نحو عام ونصف، استشهد في الحادثين 35 شهيدًا بخلاف عشرات المصابين.

الحادث الأول استشهد فيه 28 من أقباط محافظتي المنيا وبني سويف، في 26 من مايو عام 2017، إثر استهداف عناصر إرهابية لحافلات وسيارات تقل الأقباط، وهم في طريقهم لدير «الأنبا صموئيل المعترف»، غرب مركزي مغاغة والعدوة، أقصى شمال محافظة المنيا. والحادث الثاني كان لحافلتين تقلا أقباط في نوفمبر 2018 تعرضت لهجوم من مسلحين ملثمين، أثناء عودة الحافلتين من زيارة لدير الأنبا صموئيل المعترف أقصى شمال غرب محافظة المنيا، وأسفر الهجوم عن استشهاد 7 أقباط وإصابة 18 آخرين.