شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه عن مناطق (حي جنوب الجيزة - حي العمرانية - حي الهرم - حي الطالبية - حي بولاق الدكرور)، وذلك اعتبارا من الساعة الـ8 مساء غد الجمعة الموافق 28/5/2021، وحتي الساعة الـ8 صباح بعد غد السبت الموافق 29 / 5 /2021، نظراً لأعمال صيانة لحدوث كسر بالخط الرئيسي قطر 1400مم الخارج من محطة مياه جزيرة الدهب بشارع البحر الأعظم، الأمر الذي يتطلب سرعة الإصلاح حتي لا يؤدي لهبوط أرضي بالطريق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.