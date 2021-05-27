أخبار مصر

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الخميس  استقرارا وجاءت كالتالى:

 

 

‏‎- الطماطم بسعر 4.5 جنيها للكيلوجرام.

- البطاطس 5 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 6 جنيهات.

- الخيار بـ 7 جنيهات.

- الجوافة بـ 15 جنيها.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

- الباذنجان العروس 7.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيهات.

- الفلفل الألوان 18.5 جنيه.

- الليمون بـ 30 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 7.5 جنيه.

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه.

‏‎‏‎- العنب الأحمر 24 جنيها.

- العنب الأبيض 18 جنيها.

- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا