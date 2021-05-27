شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة "شيش" من المقاهى وغلق المحلات المخالفة فى حملات بالوراق والصف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملاتها على المحال والمقاهى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم تقديم الشيشة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنفيذ قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا

وفى حي الوراق، قاد هانى السيسى القائم بأعمال رئيس الحى، يرافقه أسامة عبد العال، نائب رئيس الحى، بشن حملات بشوارع: "كورنيش النيل - ترعة السواحل- الغاز- عشرة - السنترال- الجيش- طناش- جزيرة محمد"، أسفرت عن تحرير 21 محضر إشغالات وغلق وتشميع كمامات و بيئة، وتمكنت الحملات من مصادرة 70 كرسى، 4 ثلاجات، أنبوبة، 26 شيشة وقلب شيشة، وميزان.

وفى حي الصف قام المهندس علي عبد الله حامد رئيس مجلس مدينه الصف، بحملة على المحال والمقاهى، أسفرت عن مصادرة 34 كرسي بلاستيك و 4 شيشة وغلق محلين تجاريين.

فيما وجه الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم، قطاع النظافة والتجميل بالمدينة والوحدات المحلية.

فى برطس والبراجيل والكوم الأحمر وبشتيل، بأعمال النظافة اليومية، حيث تم رفع تجمعات القمامة اليومية على مستوي المدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة بحمولة 430 طن ورفع كافة المخلفات.