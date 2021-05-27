شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن أسماء الطلاب المقبولين مبدئيا للمقابلة الشخصية بالمدارس اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسماء الأطفال المقبولين "مبدئيا" لعمل المقابلات الشخصية، والذي ينبغي عليهم اجتيازها للانضمام للمدارس، ويمكن لاولياء الأمور الإطلاع على الأسماء من الرابط التالى:

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فى وقت سابق عن اسماء الطلاب المقبولين (بشكل مبدئي) بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، الذين تقدموا للالتحاق بـ48 مدرسة في 25 محافظة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية..

وأكدت وحدة المدارس اليابانية أن اختيار الطلاب سيكون وفقًا للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.

يذكر أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة في 25 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.