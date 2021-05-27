شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لم يعد هناك حدود جغرافية بين مكاتب التموين نتيجة "التحول الرقمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،، إنه لم يعد هناك حدود جغرافية بين مكاتب التموين والسجل التجاري وحماية المستهلك والدمغة والموازين، فالجميع موجه المواطن، وأنه لم يكن يحدث ذلك لولا منظومة "التحول الرقمي" فجميعها موصلة بمراكزها الرئيسية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أول مكتب نموذجي مميز على مستوى الجمهورية ببورسعيد حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين" خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك ، خدمات الدمغة والموازين ، خدمات بطاقات التموين"، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

وأضاف "المصيلحي، أننا كلنا موجودين لخدمة المواطن ورفع جودة الخدمة، وهناك مفهوم جديد يجرى تطبيقه، مضيفًا:"ستحدث نقلة موضوعية وليس شكلية لمراكز خدمة المواطن، فالهدف الرئيسي من ذلك هو المواطن، وتوفير واجهة ملائمة للعميل".