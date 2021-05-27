شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني فى بداية شهر يونيو 2021 وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، تسعى جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم بخطى حثيثة نحو إتمام جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لانطلاق الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وذلك تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أنه تم وضع مجموعة من القواعد والأسس من أجل تنظيم عملية الامتحانات بداية بتحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلي تنظيم دخول الكليات في أوقات محددة للحد من التزاحم علي البوابات وداخل الحرم، مشيرًا إلى أنه تم نشر التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الامتحانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أن الجامعة تتخذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخولهم من بوابات الحرم الجامعي وحتي خروجهم منها بعد أداء الامتحان من خلال قياس درحة الحرارة بأجهزة كشف الحرارة، وتعقيم جميع اللجان قبل أداء الامتحان وبعده والالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم داخل الحرم الجامعي مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب في لجان الامتحانات للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة على أنه قد تم إعلان جداول الامتحانات ومد الكليات بالاحتياجات اللازمة من أوراق و أحبار الطباعه وماكينات التصوير وتوفير الصيانة لها فضلا عن الاحتياطات الخاصة بالوقاية والتعقيم بالإضافة إلى إعداد وتجهيز وتعقيم المدن الجامعية لإقامة الطلاب فيها أثناء عقد الامتحانات.

وتقوم إدارة الطب الوقائي بتعقيم جميع القاعات والمدرجات قبل انعقاد كل لجنة امتحانات، وفي الفواصل بين اللجان، بالإضافة إلى تجهيز وتدريب بعض العمال على استخدام ماكينات الرش وطريقة التعقيم بإشراف من الإدارة الطبية، بالإضافة إلى الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي في الفرز والتدقيق في جميع منافذ الجامعة.

وتقوم الجامعة بقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم إلى لجنة الامتحانات، ومن يثبت ارتفاع درجة حرارته يسمح له بتوقيع اعتذار عن مادة الامتحان ،ويتم إرساله للمستشفي لعمل التحاليل والأشعة اللازمة للاطمئنان علي حالته والتأكد من كونه حاملاً للفيروس من عدمه ويسمح له بالاستمرار في أداء باقي امتحانات المواد المقررة وفقا لما يقره الأطباء المسئولين.

وتؤكد الجامعة على ضرورة ارتداء الكمامات لجميع الطلاب وتقوم بتوفير المواد المطهرة ، فضلاً عن الكمامات والقفازات الطبية، بالإضافة إلى وجود طبيب متابع بمقر اللجنة، ومشاركة عدد من المشرفين من رعاية الشباب للتنظيم والتوجيه و إرشاد للطلاب منذ دخولهم من البوابة الرئيسة وحتي وصولهم إلي اللجنة المخصصة لهم .

كما تقيم الجامعة حواجز وممرات للطلاب لتنظيم الدخول مع وضع العلامات الإرشادية للوقوف عليها بفواصل ومسافات مقننة ومحددة عند الدخول والخروج، فضلا عن توفير أتوبيسات لنقل الطلاب من وإلي أماكن أداء الامتحانات، وتوفير سيارات ميني باص للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتناشد جامعة حلوان جميع أبنائها الطلاب بضرورة اتباع التعليمات المعلنة على البانرات التوعوية والإرشادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامتهم.

وجدير بالذكر أن جامعة حلوان أصدرت مجموعة من التعليمات المهمة التي يتوجب على الطلاب اتباعها قبل عقد امتحانات الفصل الدراسى الثاني وتنص على أنه في حالة وجود أي أعراض مرضية عند الطالب يتوجه مباشرة إلى عيادات مستشفى الطلبه ويتم الكشف عليه مباشرة، ويتم صرف العلاج المقرر له طبيا من خلال صيدلية المستشفى، ويمنح الطالب إجازة مرضية للعلاج والعزل المنزلي في ضوء الكشف الطبي والتحاليل، ويتم إرسال الإجازات الطبية المعتمدة من إدارة المستشفى إلى الكليات المعنية لاحتسابها عذرا مرضيا وفي فترة الامتحانات يمنح المستحق إجازة مرضية عن الفتره التي توجب عزله فيها أثناء العلاج، وفي حال قيام الطالب بالكشف في مستشفى خارجية أو فى حالة إذا ما كان مخالطا لحالة إيجابية لأحد أفراد أسرته يتم الاطلاع من اللجنة الطبية على التحاليل والأشعة للتاكد من صحة واستحقاق الطالب الإجازه المرضية ويمنح الطالب إجازة مرضية للعزل حسب الحالة الطبية، ويتم متابعة الطالب هاتفيا ومن خلال وسائل الاتصال والتواصل معه أثناء فترة العلاج من خلال فريق المتابعة و اللجنه الطبية المشكلة داخل المستشفى وتقديم المشورة الطبية والدعم الطبي وتوفير العلاج المطلوب، ثم يتم إعادة تقييم حالة الطالب بعد انتهاء فتره العزل والتأكد من زوال المرض والسماح له بالحضور إلى الكلية.