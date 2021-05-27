شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التموين: المكتب النموذجى ببورسعيد يستوعب 12 ألف معاملة شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المكتب النموذجي بمحافظة بورسعيد يقع علي مساحة 325 متر مربع، ويقدم كافة خدمات الوزارة "تحت سقف واحد" من خلال 16 "شباك خدمة" و24 موظفا، بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف معاملة شهرياً، لافتا إلى أنه تم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين وأن المكتب النموذجي يتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك فى إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين، لافتا الى مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة داخل المجمع.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منذ قليل ،أول مكتب نموذجي مميز على مستوى الجمهورية ببورسعيد حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك ، خدمات الدمغة والموازين ، خدمات بطاقات التموين "،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

حضر الافتتاح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التمموين والتجارة الداخلية، وتفقد أيضًا الوزير والدكتور إبراهيم عشماوى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الخدمات المقدمة من المكتب النموذجى المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أنّ هذا المكتب يخدم محافظات القناة وأنه بصدد التوسع فى إنشاء المكاتب النموذجية المميزة التي تقدم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بجانب استمرار تقديم الخدمات في مكاتب السجل التجارى وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين، وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.