شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تبدأ تطعيم منسوبيها بلقاحات كورونا قبل بدء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، بالتوسع في افتتاح مقرات التطعيم للعاملين بالجامعة، وتخصيص أماكن لتطعيم العاملين بالمدن الجامعية، وكذا كليات الأقاليم بالوجهين البحري والقبلي، وقطاع المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، انه تقرر افتتاح مقر للتطعيم لفرع الجامعة بالدراسة، إضافة لمقر في الإدارة الطبية بمدينة نصر.

كما أوضح صديق انه تم تخصيص مقرات أخرى بالمدن الجامعية، بجانب تخصيص مقرات بالمستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، لافتا انه جاري تخصيص أماكن بالامانات المساعدة بفرعي جامعة الأزهر بأسيوط، وطنطا خدمة لمنسوبي الجامعة، وتيسيرا عليهم للحصول على تطعيم كورونا.



تطعيم اعضاء هيئة تدريس الجامعة