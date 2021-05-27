شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 118 محضرا لمنشآت مخالفة لقانون العمل بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 801 شاب بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى.
وقال الوزير، فى بيان،: إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 12 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة.
وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره عن إنجاز المديرية خلال شهر أبريل الماضي- أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أبريل الماضى بالتفتيش على 431 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 9 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 112 محضراً سلامة وصحة مهنية و12 حالة غلق إداري و6 ندوات توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 76 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 15 منحة مولود جديد بإجمالي 30 ألف جنيه ، و 8 منح زواج بـ 24 ألف جنيه ، و 3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه ، و 2 منحة وفاة عامل ، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 5 عمال من المسجلين بالإدارة .
أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 200 منشأة.