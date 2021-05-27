شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الغضبان: بورسعيد تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تعددت المجالات فيها فعلى الرغم مساحتها 1345 كيلو متر ولم يتخطى عدد سكانها المليون نسمة بها منطقتين صناعيتين وأكثر من 800 مصنع.

جاء ذلك خلال استعراض لإنجازات الدولة بحضورالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك قبل افتتاح الوزير أول مكتب نموذجي على مستوى الجمهورية يقدم جميع خدمات وزارة التموين ببورسعيد بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التمموين والتجارة الداخلية.

وفي المجال الزراعي، أكد "الغضبان"، أن محافظة بورسعيد بها 150 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية، ويتم فيها عدد من الزراعات الإستراتيجية كالأرز والذرة والقمح وغيرها لافتا الى أنه حدث تطوير بكافة المجالات، حتى أن بحيرة المنزلة البالغ مساحتها 220 ألف فدان، ويقع منها 90 ألف فدان بنطاق محافظة بورسعيد، موضحاً أنه تم تطوير بحيرة المنزلة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبلغ عدد المزارع السمكية بها 1075 مزرعة.

وأضاف "الغضبان"، أننا نستطيع القول أن بورسعيد تستطيع تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، لافتاً إلى أن المحافظة قد بلغت الإنتاجية من اللحوم 3412 طن، وكذلك 328500 طن من الطاقة الأجنة في السنة.

وأشار إلى انه تم الإنتهاء من صرف المقررات التموينية لشهر مايو بنسبة 100% بالمحافظة ،أن المقررات التموينية لشهر مايو تعادل 21 مليون جنيه، كما انه جارى تجهيز 25% من احتياجات شهر يونيو المقبل.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد شهدوا عرضًا، ، يتضمن عدد من المشروعات ببورسعيد، بحضور محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وأطلع الوزير، خلال تواجده بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، في بداية زيارته لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية، وافتتاح المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين في نطاق حي المناخ كأول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية، على عدد من المشروعات الزراعية والصناعية والحيوانية بالمحافظة، كذلك مشروعات الاستزراع السمكي والمشروعات التموينية.

وكان محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع ببورسعيد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات ومن بينها: حماية المستهلك، والمراكز التموينية النموذجية، والأسواق الحضارية التي تشهدها المحافظة.